Fine vita, strappo M5S: «Legge per l’eutanasia». La Lega: fuori contratto

di Stefania Piras

ROMA Il 20 settembre la proposta di legge targata M5S sull’eutanasia compirà un anno. Per festeggiare chi l’aveva firmata alla Camera, la riproporrà in Senato. Matteo Mantero è stato eletto lì. L’aveva presentata nel 2017, in un’epoca completamente diversa da quella attuale: il MS era opposizione ma era riuscito a far approvare la legge sul biotestamento insieme al Pd e a due soli deputati della Lega ribelli. La legge sul fine vita era stata pensata dalla deputata pentastellata...