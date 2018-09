Fedez-Ferragni, in tre milioni hanno seguito le nozze social

di Veronica Cursi

dal nostro inviato NOTO - Per molti di voi saranno pure perfetti sconosciuti. Influencer, youtuber, fashion blogger, webstar, qualunque cosa questo voglia significare. Ma sappiate che tra gli invitati al social wedding di Chiara Ferragni e Fedez, il primo matrimonio in webvisione della storia, ci sono personaggi che in totale ogni giorno vengono seguiti sui social da più di 8 milioni di persone. Se poi a questi si aggiungono i follower della regina di Instagram Chiara che da sola raggiunge i 14,5 milioni, (500mila ne ha guadagnati...