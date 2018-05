Federica Pellegrini, non solo nuoto: sarà giudice a Italia’s got talent con Claudio Bisio

di Fiamma Sanò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se c’è un nome che non ti aspetti, tra i giudici di un talent show, quello è il suo. E invece eccolo qui: Federica Pellegrini. Un colpo di teatro coi fiocchi, quello di TV8, il canale in chiaro di Sky, che ha arruolato l’arcicampionessa di nuoto come giudice per la nuova edizione di Italia’s Got Talent, in onda il prossimo autunno. In attesa dell’annuncio ufficiale, previsto per la prossima settimana, Federica è in ritiro a Livigno (Sondrio). È lì che si allena in vasca la nuotatrice...