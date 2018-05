Documenti falsi, Italia record: l’Ue, eliminate quelli cartacei

di Cristiana Mangani

L’Italia figura tra i primi tre Paesi nella Ue per le carte di identità contraffatte. Il dato si riferisce all’anno 2017 ed è un primato del quale non andare fieri. Nel rapporto presentato di recente da Frontex, l’Agenzia europea per la guardia di costiera e frontiera, il nostro paese si attesta al secondo posto (752) dopo la Romania (775), ed è seguito dalla Grecia (636). Ma non è tutto, perché ci è stata assegnata la maglia nera per i documenti di identità in bianco rubati...