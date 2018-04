Divorzio, nuove norme: assegno alla moglie, arresto se non si paga

di Valentina Errante

Da oggi non ci sono più dubbi né margini per interpretazioni: l’assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio. Sempre. Anche nel caso di un provvedimento provvisorio di separazione tra i coniugi. E il mancato adempimento costituisce la violazione di una norma penale che prevede il carcere fino a un anno o una multa fino a mille e 32 euro. Entra in vigore oggi l’articolo 570 bis del codice penale, che riordina la materia e stabilisce che il comportamento più diffuso tra i padri separati italiani...