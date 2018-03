De Mita: Moro faceva politica per un’idea, oggi si troverebbe a disagio»

di Marco Ventura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Il pensiero di Aldo Moro alcuni definivano complesso, in realtà era molto chiaro perché analizzava le cose come erano, i fatti, mentre oggi la politica è una politica senza pensiero, senza analisi, senza speranza. Una politica di solo potere in cui il massimo dell’affermazione è dire: devo governare io». Ciriaco De Mita parla dall’alto dei suoi 90 anni da ex premier, più volte ministro e leader dc. Tra pochi giorni sono quarant’anni dal rapimento di Moro «e quando leggo e...