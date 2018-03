Dal Casanova Gronchi al Comandante Fausto

di Mario Ajello

Che onore poter dire: «Sono diventato presidente della Camera!». Ma c’è anche il rovescio della medaglia: perché quello non è un posto, almeno nella Seconda Repubblica, che abbia portato fortuna a chi lo ha ricoperto. Anche se pure i presidenti del Senato - per esempio Carlo Scognamiglio nel 1994 o adesso Piero Grasso - appena finito l’incarico si sono avviati uno alla sparizione dalle scene politiche e l’altro a un destino da peone, rientrato in Parlamento per il rotto della...