Oggi arriva il Cyber Monday caccia ai saldi sui prodotti hi-tech

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La terminologia è inglese ma la corsa all’acquisto è globale perché, insieme al periodo natalizio e alla stagione dei saldi, la terza settimana di novembre che mette in fila Black Friday e Cyber Monday è la più attesa dai consumatori. La tradizione importata dagli Stati Uniti, che all’indomani del Giorno del ringraziamento apre la stagione dei regali, è ormai una consuetudine sia per i consumatori a caccia dell’affare che per i commercianti. Nel lungo fine settimana in questione, secondo l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano il volume di spesa degli italiani supererà per la prima volta il miliardo di euro, con un incremento del 35% rispetto all’anno scorso. Un dato che deriva dalla crescita degli acquirenti online (+8%) ma che non è immune da brutte sorprese.I PERICOLIIl primo passo per procedere con gli acquisti è farli in sicurezza, ciò significa che con l’impennarsi delle minacce digitali si devono prendere specifiche contromisure. Mantenere aggiornate applicazioni e dispositivi per lo shopping in rete è la base di partenza, come pure usare il buonsenso ed evitare di aprire link o allegati sospetti che arrivano via email, specie se inviati da mittenti sconosciuti o da indirizzi di posta elettronica simili ai contatti più gettonati, sinonimo di trappole. Affidarsi a un antivirus, su computer come su tablet e smartphone, è una soluzione efficace ma la cautela è comunque necessaria quando si cade in promozioni troppo convenienti per essere vere. Nel 99% dei casi sono fasulle poiché, anche se appaiono su siti noti anche ai nonni, è assai probabile che nei panni dei venditori ufficiali si celino pirati informatici pronti a fare cassa con prodotti che mai spediranno. Altro fattore rilevante è l’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche, da evitare in caso si voglia procedere all’acquisto online. Se avete fiutato il colpo su piattaforme come eBay e Amazon verificare sempre la provenienza e la data di consegna, contattare il venditore, leggere le opinioni degli acquirenti che hanno già ricevuto e testato il prodotto.LE CATEGORIETenendo a mente questi suggerimenti il mondo online offre ogni giorno una buona dose di affari, anche se poche sono le occasioni allettanti come il Cyber Monday, con riduzioni fino al 60% e una spesa media a persona, però, più cara rispetto al Black Friday perché, come indica un’analisi del portale per la guida agli acquisti Qualescegliere.it, è più alto il costo medio degli articoli. Smartphone, tv, console e auricolari sono le categorie più ricercate secondo uno studio del comparatore di prezzi Pagomeno.it, che quanto a prodotti evidenzia il dominio di Nintendo Switch, Apple AirPods, PlayStation 4 Pro 1TB e dell’assistente vocale Google Home Mini, seguiti dagli smartphone iPhone XR da 64 GB, Xiaomi Redmi Note 5 e Samsung Galaxy A8.COSA CERCAREOltre all’altoparlante Echo Dot che integra Alexa a 34,99 euro (-42%), su Amazon.it c’è l’accoppiata Huawei col laptop Matebook D da 14 pollici e 8 GB di RAM a 695 euro (-104 euro rispetto al prezzo base) e il tablet Mediapad M5 Lite con schermo da 10 pollici a 232 euro (-23%). I videogiocatori troveranno il mouse Logitech G402 a 26 euro (-37%), mentre ancora meglio fa l’altoparlante Bluetooth Ultimate Ears Boom 2, in vendita a 99 euro (-53%). Per gli amanti degli smartphone cinesi su Unieuro c’è il Pocophone F1 a 299 euro (-80 euro), oppure gli Asus Zenfone 5 (299 euro) e 5Z (399 euro) scontati di 100 euro. Microsoft offre quasi a metà prezzo il Surface Pro (549 euro) e Canon mette in copertina la Eos M5 con obiettivo 18-150 mm a 849 euro (-250 euro). Due le occasioni in vetrina su eBay: la Xbox One 1TB con Forza Horizon 4 e Call of Duty Black Ops 4 a 219,99 euro e il MacBook Air da 13,3’’, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB a 749 euro (-380 euro), che insieme al tv LG Smart Oled55B8 è pure il pezzo forte della proposta odierna di Monclick.