Cristianesimo in declino, ormai in Europa è in minoranza

CITTÀ DEL VATICANO Cristo pare proprio che stia lasciando l’Europa. Anno dopo anno gli studi statistici sulla religiosità degli europei mostrano indicatori inequivocabili. Il processo in atto da qualche decennio, implacabile e irreversibile, non riguarda tanto il sentimento religioso della gente, la minore partecipazione ai riti o il crollo delle vocazioni. In fondo è qualcosa di ben più importante per la prospettiva comune. «Il fatto è che il cristianesimo è vicino al default»...