La psicosi del coccodrillo, caccia grossa a Maccarese

di Maria Lombardi e Fabrizio Monaco

ROMA «Ma il coccodrillo di Maccarese come fa?». All’inizio tutti a scherzarci sull’alligatore che qualcuno raccontava di aver visto tra i canali e le campagne del litorale romano. Sì, vabbè il coccodrillo. Psicosi, leggenda metropolitana, suggestione collettiva. Poi però i testimoni sono diventati sempre di più, chissà forse non è una burla. Ecco la prova che non lo è. Del misterioso rettile c’è la prima foto. Un’ombra nell’acqua melmosa, ma la...