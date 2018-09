Classi piene nei licei e i presidi trovano aule alle elementari

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tanti iscritti alle superiori, ma poche aule. I licei sono sovraffollati e provano ad allargarsi nelle scuole elementari dove, al contrario, mancano all’appello sempre più bambini. E così la soluzione, spesso, è farsi prestare le aule dai compagni più piccoli. Il caso del liceo del Vomero a Napoli, che per rimediare alla mancanza di spazio manda a rotazione le sue classi in gita al mare, mette in luce infatti un fenomeno molto diffuso. A Roma, ad esempio, lo scorso anno il liceo classico Socrate, con...