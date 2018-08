Venezia è stregata dalla luna: Gosling già corre per l’Oscar

di Gloria Satta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il fascino malinconico di Ryan Gosling, in smoking bianco, ha infiammato il red carpet affollato di fan e aperto in grande stile ieri sera la 75ma Mostra del Cinema. Inaugurazione nel segno del migliore cinema, grazie al nuovo film di Damien Chazelle First Man - Il primo uomo che racconta la più entisasmante impresa spaziale della storia, lo sbarco sulla Luna. Gosling interpreta l’astronauta Neil Armstrong, ma a Venezia sono arrivati anche anche gli altri interpreti Clara Foy e Jason Clarke. LE CELEBRITÀ In platea...