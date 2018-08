Il giorno dei #Ferragnez: Noto capitale di Instagram per il “sì” social

di Veronica Cursi

Le immagini esclusive dei preparativi a Palazzo Nicolaci

L'arrivo a Noto dei primi invitati al matrimonio dei Ferragnez

dal nostro inviatoNOTO E social wedding sia. Che poi davvero più social di così non poteva essere. Oggi, 31 anni, blogger da 14 milioni di follower e il rapperdiventeranno ufficialmente marito e moglie.E i Ferragnez, come si sono autobattezzati (nemmeno questo hanno lasciato alla fantasia della stampa), da veri re e regina del web, non hanno lasciato nulla al caso. Soprattutto dal punto di vista mediatico. Alle 18 il ricevimento hippy alla Dimora delle Balze, tenuta del 1800 a 20 chilometri da Noto, paesino patrimonio dell’Unesco in provincia di Siracusa. Un luna park è stato allestito tra fichi e ulivi secolari con tanto di ruota panoramica. Giocolieri, trampolieri e mangiafuoco.Due mascotte giganti degli sposi gireranno per la città per distribuire gadget ricordo. Ma il circo, per loro, è cominciato già da qualche giorno.Ieri sera la prima parte del wedding weekend. “Un matrimonio non un evento” continuano a ripetere gli assistenti dei futuri sposi. Ah sì? Perché tutto farebbe credere il contrario.A partire dall’arrivo degli ospiti a Noto, non proprio low profile in perfetto stile Ferragnez. Fedez, accompagnato da genitori, parenti e testimoni, tra cui le sorelle della sposa, è sbarcato a Catania con un volo Alitalia affittato per l’occasione. La compagnia ha riservato un gate di Linate e personalizzato il viaggio con il brand “the Ferragnez” ovunque (biglietti, poggiatesta, patatine, una spilla, una bottiglietta d’acqua). Una brandizzazione che ha creato polemiche. Il ministro Di Maio si starebbe informando sulla vicenda. Mentre il Pd ha chiesto al ministro dei Trasporti Toninelli di «stigmatizzare la decisione di personalizzare biglietti” considerate «le difficili condizioni economiche dell’Alitalia». Immediata la replica: «Nessuna sponsorizzazione ma un normale accordo commerciale, nessun disagio per i passeggeri», spiega la Sea.Nella cittadina intanto Per Chiara e Federico è stata riservata un’accoglienza da Divi di Hollywood. No anzi meglio, perché loro sono tutti Made in Italy. Con un’ora di ritardo rispetto all’invito previsto per le 20 (ma gli sposi si sa devono farsi attendere) Fedez e Ferragni sono arrivati a palazzo Nicolaci, assediato da ore da centinaia di fan. Emozionatissimi hanno sfilato mano nella mano, poi si sono affacciati dal balconcino del palazzo mentre il pubblico acclamava “bacio, bacio”.Lei bellissima in un abito scintillante di Prada. Gli ospiti? Pochi quelli conosciuti al grande pubblico: Mika, Giusy Ferreri, Bebe Vio e webstar. E anche stavolta da imprenditrice di se stessa ha deciso lei come e quando svelare dettagli e sorprese del suo matrimonio. Nessuna esclusiva alla stampa, banditi i giornalisti, pare che ci sia una penale di 15mila euro per chiunque spifferi indiscrezioni. È Chiara su Instagram a condividere tutto quello che serve sapere. Basta stare sui social per sembrare invitati.Il pre-party è un inno al romanticismo: un unico lunghissimo tavolo per 200 ospiti e il soffitto ricoperti da petali di rose rosse, tutto illuminato da giganteschi candelabri, mentre su una parete spicca l’enorme scritta luminosa «Amore». Gli sposi si sono regalati due bracciali di oro giallo e brillanti con la scritta Leone, il loro bimbo di 5 mesi, e due fedine con i loro nomi. Dress code: abito da cocktail ma scarpe comode perché si ballerà fino a notte fonda.