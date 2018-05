Chat scolastiche nel mirino dei presidi: «Generano ostilità»

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Decine di aggressioni fisiche subite in appena 5 mesi e un fuoco incrociato che prende vita sui social network e dilaga tra le mamme più agguerrite, pronte anche ad alzare le mani: così per i docenti la cattedra diventa una trincea e l’uso di Whatsapp tra genitori inizia davvero a far paura. Intervengono i presidi: «Basta chat aggressive usate dai genitori in modo accusatorio verso i docenti – denuncia Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma e del Lazio - vengono meno...