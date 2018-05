La Cassazione: «E' reato litigare tra coniugi davanti ai bambini»

di Michela Allegri

Liti furibonde e insulti, minacce tra coniugi all’interno delle mura domestiche. Se le sfuriate avvengono davanti ai figli, può essere un reato. Costringere i bambini ad essere spettatori passivi degli scontri tra genitori, infatti, può fare finire mamma e papà sul banco degli imputati per maltrattamenti in famiglia. L’ha stabilito la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato da una donna condannata insieme al convivente per avere litigato in modo violento davanti ai loro bimbi. I giudici della...