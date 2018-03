Caso Zanon, l’auto blu accompagnava anche la cognata del giudice

di Valentina Errante

Saranno i giudici costituzionali, in caso di rinvio a giudizio, a stabilire se Nicolò Zanon, accusato dai pm di Roma di peculato per avere “prestato” auto e autista della Consulta alla moglie, debba essere processato. Così prevede la costituzione. E mentre i pm si accingono a chiudere l’inchiesta, emergono altri dettagli, come il fatto che l’autista, in servizio presso la Corte, almeno una volta, abbia accompagnato anche la cognata del giudice. È stato l’uomo, un carabiniere, chiamato...