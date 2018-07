Casamonica, il clan inchiodato da Debora, figlia di un ex della Magliana

di Valentina Errante

È figlia di un ex della Magliana la teste chiave: la donna che ha deciso di ribellarsi e raccontare il clan. In fuga da Liliana, detta Stefania, e Antonietta, le cognate “reggenti” che l’avevano segregata, accusandola di tradire il marito detenuto, minacciando con l’acido i vicini perché riferissero ogni cosa di lei. Debora Cerroni, classe ‘84, si è presentata in un commissariato di Bologna per denunciarle. È stata la moglie di Massimiliano Casamonica per dodici anni, dal 2002 al 2014....