Carte d’identità elettroniche, 350 mila hanno il chip difettoso

di Umberto Mancini

Scatta l’allarme rosso per le carte d’identità elettroniche. Questa volta però non è colpa dei Comuni che ritardano a consegnarle ai cittadini (Roma ha il record di attesa con quasi tre mesi), ma del Poligrafico dello Stato che ha prodotto, confezionato e inviato circa 350 mila carte difettose, ovvero inutilizzabili per errori nei microchip installati. La denuncia, durissima, è scritta nero su bianco in una lettera inviata l’8 maggio dal presidente dell’Anci, l’Associazione dei Comuni...