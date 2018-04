Da Calipari a Enigma, i segreti degli 007 svelati agli studenti a Forte Braschi

di Cristiana Mangani

Due sale allestite in caso di emergenza di Stato: una per il presidente del Consiglio, l’altra per il Governo. E una terza, con una grande vetrata che guarda verso Roma e il Cupolone, predisposta di recente proprio per garantire la riservatezza di riunioni “delicate”. Forte Braschi apre per la prima volta a una scolaresca e a un ristretto numero di giornalisti. E dietro mura altissime e una fitta rete di telecamere si scopre il quartier generale dei servizi segreti che si occupano della sicurezza degli interessi degli...