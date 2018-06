Crisi dem, Calenda: «Gli italiani chiedono protezione, ora fronte repubblicano»â€‹

di Mario Ajello

Sono andate molto male queste elezioni per il Pd. Colpa di Renzi? «Ma figuriamoci», taglia corto Carlo Calenda. «È in atto un profondo cambiamento di fase in tutto l’Occidente. I progressisti vengono sconfitti ovunque. Pagano l’errore di aver rappresentato i cambiamenti degli ultimi trent’anni in maniera semplificata e ottimistica. Abbiamo dato l’idea che chi prova paura è un ottuso retrogrado che non capisce le luminose sorti progressive della modernità. Il Pd non...