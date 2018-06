Lo stop agli sponsor delle scommesse mette a rischio i bilanci del calcio

di Andrea Bassi

Fino a qualche giorno fa, i vertici del calcio italiano e i presidenti delle squadre erano sereni. Qualche rassicurazione dal governo che le misure sulla pubblicità dei giochi non sarebbero state draconiane era arrivata. Ma nelle ultime ore, non appena capito che Luigi Di Maio avrebbe tirato dritto sulla strada del divieto assoluto non solo per gli spot in tv, ma anche per le sponsorizzazioni, l’allarme ha raggiunto il livello rosso. Dei 200 milioni di euro che ogni anno il “sistema giochi” investe in comunicazione,...