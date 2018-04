Bulli in classe: «Colpa della scuola ora paghi i danni»

di Rita Maria Esposito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Puzzi, mi fai schifo»; «Ti uccido il fratello più piccolo»; «Devi morire». Sono solo alcuni degli insulti e delle minacce che un giovane studente di un istituto tecnico in provincia di Viterbo, finito nel mirino di un compagno di classe violento, ha dovuto sopportare per mesi. Un vero e proprio incubo andato avanti nell’indifferenza generale e culminato in un violento pestaggio all’esterno della scuola e la conseguente corsa in ospedale, dove la giovane vittima è arrivata con il...