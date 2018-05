Roma, buche al Giro: Campidoglio sotto tiro per le riparazioni inutili

di Michela Allegri

ROMA La partenza era prevista per le 16 di domenica. E fino a due ore prima, gli operai ingaggiati all’ultimo minuto dal Campidoglio cercavano di rattoppare alla meglio le strade della Capitale. Il risultato? Il bitume spalmato sulle buche di Roma si è sgretolato al passaggio dei ciclisti e il Giro d’Italia si è concluso in anticipo, perché il percorso era diventato impraticabile. Una figuraccia in mondovisione, andata in onda in 192 paesi, su cui ora interviene la Corte dei conti. Il pm Ugo Montella ha...