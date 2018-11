Buche, piano del Comune per superare il no di Tria: «Sbloccate i nostri fondi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta nella lotta alle buche ci sarà, indipendentemente dalle scelte che saranno fatte nella legge di bilancio dello Stato. In Campidoglio non vogliono arretrare rispetto all’impegno di un nuovo corso nella manutenzione stradale - nonostante lo stop del ministero dell’Economia al piano da 180 milioni in tre anni presentato con l’avallo di Danilo Toninelli - e hanno già pronto un piano B da mettere in campo qualora la manovra nazionale non dovesse essere modificata in senso favorevole per la Capitale: l’autorizzazione a utilizzare subito gli “spazi finanziari” del 2019, ossia l’autorizzazione a utilizzare gli avanzi del bilancio comunale. Con una scadenza temporale ben fissata: la prossima primavera, quando le elezioni Europee diventeranno un test probante per le forze di governo e, a Roma, per la popolarità di Virginia Raggi.LA STRATEGIAIl piano A resta il contributo statale extra, con Palazzo Senatorio che ha risposto all’invito del ministero delle Infrastrutture inviando una lista di interventi urgenti da finanziare. Ma le richieste dell’amministrazione capitolina si sono arenate negli uffici del Mef, dove è stata obiettata la mancanza di coperture adeguate per l’intera partita dei fondi ai Comuni, non solo per Roma. Adesso la palla passa al Parlamento, dove toccherà a deputati e senatori M5S preparare gli emendamenti necessari a reinserire nella Finanziaria la somma richiesta dal Campidoglio, o almeno una parte. Per avviare subito un nuovo programma di cantieri stradali in aggiunta a quello che sarà inserito nel bilancio di previsione 2019 di Roma Capitale. Al Governo viene poi ribadita anche l’esigenza di sbloccare il turnover del personale, per consentire alla polizia locale di poter assumere duemila nuovi vigili urbani da mettere in strada nella Città eterna.LE ALTERNATIVESu un binario parallelo, non necessariamente alternativo, viaggia anche il piano B dell’amministrazione Raggi: utilizzare rapidamente gli avanzi di bilancio, per ora 80-100 milioni. Per farlo, però, serve l’autorizzazione del dicastero di via XX Settembre, per alleggerire i vincoli del patto di stabilità degli enti locali. «Per una città che ha bisogno di interventi importanti, i vincoli sulla spesa di questi fondi sono obiettivamente pesanti - commenta Marco Terranova, presidente della commissione bilancio dell’assemblea capitolina - Anche perché si aggiungono a tutti i soldi che i romani devono pagare per i debiti accumulati in passato».I CAPITOLIA Palazzo Senatorio contano di poter utilizzare al più presto questi fondi, che già sono nelle casse comunali: «Speriamo di poterlo fare già entro maggio, in attesa di conoscere, con il consuntivo di bilancio, gli avanzi del 2018 - spiega Terranova - Quest’anno il Mef ci ha autorizzato a spendere complessivamente 180 milioni di spazi di finanza pubblica. Nel 2019 puntiamo a raggiungere almeno la stessa cifra, ma con qualche mese di anticipo». Dopo il via libera del ministero dell’Economia, questi soldi dovranno essere obbligatoriamente destinati al capitoli investimenti del bilancio capitolino: quindi manutenzione straordinaria e nuove opere, da mettere in cantiere nel prossimo anno solare.GLI INTERVENTINel frattempo il Campidoglio punta ad accelerare i progetti già avviati: da piazza Venezia - in fase finale della gara, dopo i continui rinvii dovuti alla difficoltà di riunire le commissioni aggiudicatrici - al viadotto della Magliana, dove sono in corso i lavori al guardrail, mentre sta per essere avviata la messa in gara della progettazione dei lavori a ponte Risorgimento e ponte Flaminio. Già finanziata nel piano investimenti 2019, invece, la manutenzione straordinaria di tangenziale Est, via Portuense e via Pineta Sacchetti.