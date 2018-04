Blues Brothers, così nacque il mito di una generazione

di Leonardo Colombati

Quarant’anni fa, il 22 aprile 1978, John Belushi e Dan Aykroyd entrarono in scena al Saturday Night Live sulla Nbc eseguendo Hey, Bartender con in testa un cappello nero a mo’ di John Lee Hooker e un completo nero come i jazzisti degli anni Quaranta. Così apparivano anche sulla copertina di Briefcase Full of Blues, il loro primo album a nome Blues Brothers, pubblicato quello stesso anno, mentre nelle note interne veniva riportata la biografia di Jake e Elwood Blues – i loro mitici alter ego –, cresciuti...