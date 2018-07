â€‹Beyoncé chiede di girare un video nel Colosseo: si tratta su data e prezzo

di Laura Larcan

Chissà, forse l’idea è di prendersi per mano e camminare insieme, fianco a fianco, lungo l’Attico. Quell’ultimo livello del Colosseo a oltre 42 metri d’altezza, per poi affacciarsi e contemplare la grandiosità dell’Anfiteatro Flavio. Non foss’altro che, al cospetto di quello stesso panorama, l’ex presidente americano Barack Obama aveva esultato: «Wow, è più grande di un campo da baseball!». Dal Louvre al Colosseo, dalla Gioconda di Leonardo alla casa dei...