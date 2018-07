Barillari ricoverato per una buca a Roma: «Chiedo i danni al Comune»

di Simone Canettieri

Lungo sospiro di sollievo: «Per fortuna i romani non sono algidi come gli inglesi. Quando sono caduto e mi hanno visto sdraiato per terra si sono fermati tutti. Per darmi l’acqua, una sedia, il ghiaccio, un conforto». Pausa. Affondo: «Comunque ho deciso: chiederò i danni al Comune, lo faccio per me, ma soprattutto per gli altri, non si può rischiare la vita in una buca. Basta. Ragazzi, ma Roma dove sta andando? Meno male che ho salvato le macchine fotografiche, almeno...». Dalla camera 315...