Siena espugnata: «Noi siamo stufi del buonismo»

di Mario Ajello

Sono stati due i venti principali che hanno soffiato nelle urne delle elezioni comunali. Il primo è quello che ha gonfiato le vele del centrodestra a trazione Lega. Il secondo - meno evidente ma altrettanto efficace - è quello della rivolta trasversale contro i potentati locali che ha finito per sostituire il colore delle amministrazioni in ben 16 delle 20 citta capoluogo andate al voto e in ben 60 dei 111 Comuni con oltre 15.000 abitanti. Secondo un o studio certosino dell’Istituo Cattaneo i passaggi da uno schieramento...