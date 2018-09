Baby sitter boom: si trovano sul web e costano meno. Tariffe giù del 5%

di Valeria Arnaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Chiamare una babysitter perché stia con i bambini il tempo di una cena, negli orari di lavoro o di qualsiasi altro impegno, oggi costa meno. La tariffa media nel nostro Paese è 7,90 euro l’ora. Lo scorso anno era 8,34 euro. Un lusso, cui molte famiglie, non a caso, erano state costrette a rinunciare, ripiegando sull’aiuto di amici e parenti, in particolare nonni. Oggi si spende il 5,27% in meno. A fare i conti è il rapporto annuale sull’analisi della tariffe delle babysitter in Italia, pubblicato da...