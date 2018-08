Asili nido, fuori 4 bambini su 5: strutture insufficienti per accogliere tutti

di Lorena Loiacono

Fanno la conta per entrare al nido, i bambini sotto i tre anni, ma ne restano fuori 4 su 5. In Italia infatti un posto all’asilo vale oro: ne gode solo il 22,8% dei bambini da zero a tre anni, divisi per metà tra strutture pubbliche e private, a costi da capogiro. Tutti gli altri restano a casa. Con buona pace delle famiglie alle prese con liste d’attesa infinite e, quando i posti ci sono, spesso la spesa è altissima. A tirare le somme della situazione attuale nelle diverse regioni italiane è il il focus...