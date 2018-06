L’avvertimento di Madrid dopo Aquarius: ai prossimi sbarchi dovrà pensare l’Europa

di Paola Del Vecchio

MADRID Un elettroshock alla coscienza d’Europa, che non può girare lo sguardo altrove davanti ai morti annegati, la decisione personale del premier Pedro Sanchez di accogliere a Valencia l’Aquarius, col suo carico di vite. Ma a 1.500 km di distanza la Spagna non può essere la soluzione, così come non può esserlo nessuno dei Paesi del sud d’Europa lasciato solo. E se Italia e Malta sceglieranno di mantenere chiusi i porti, la decisione riguarderà non solo il vicino Mediterraneo, ma...