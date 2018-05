Tajani: «Soltanto noi possiamo decidere il destino del Paese»

di Andrea Bassi

Il nome di Gunter Oettinger, non lo pronuncia mai. Ma se gli si chiede come abbia preso le parole del commissario tedesco che ieri, salvo poi una mezza correzione, ha più o meno spiegato che i mercati finanziari avrebbero insegnato agli italiani come si vota, il fastidio lo si percepisce chiaramente all’altro lato della cornetta anche a migliaia di chilometri di distanza. Da Strasburgo, dove si trova per presiedere una riunione plenaria, il presidente dell’Europarlamento, Antonio Tajani, risponde al telefono e non usa...