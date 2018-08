Annuncio choc contro gli zingari, la capotreno: «Ho solo difeso i passeggeri»

di Claudia Guasco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ciò che le è passato per la testa in quel momento, cosa l’ha spinta a premere il pulsante e lanciare l’annuncio fuori da qualsiasi protocollo dovrà spiegarlo oggi ai vertici di Trenord. Per ora a raccogliere lo sfogo della capotreno sono stati i colleghi con cui viaggiava due giorni fa: «Ero sotto pressione, è stato il gesto estremo di una situazione al limite. C’è esasperazione per la presenza di gruppi di rom sul treno, quell’annuncio l’ho fatto per difendere i miei...