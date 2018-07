Allarme alimentare per 150 mila animali rubati e macellati

di Carlo Ottaviano

A bresciani e bergamaschi, vicentini e veronesi, togliete tutto ma non polenta e osei. Alla tradizione degli ossicini degli uccellini da spolpare non riescono a rinunciare anche a costo di alimentare il bracconaggio. Il quadrilatero a cavallo tra Lombardia e Veneto è infatti la zona d’Italia dove maggiore è il florido commercio illegale di uccelli a scopo alimentare. Se piccoli pettirossi e lucherini possono costare tra i 2,5 e i 4 euro, una beccaccia arriva ai 50 euro. Non da meno il traffico degli uccelli vivi. Secondo i...