23 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







SERMONETA

Un esposto ai Carabinieri forestali di Latina per segnalare «il danneggiamento di un ecosistema naturale ad alto valore conservazionistico a causa dei lavori di manutenzione idraulica svolti con l'ausilio di mezzi meccanici presso la sorgente del fiume Cavata, sul tratto della via Romana vecchia nel Comune di Sermoneta» ed accertare «eventuali profili penalmente rilevanti».

A presentare il documento inviato anche a Provincia, Regione e ministero della Transizione Ecologica una dozzina di firmatari tra cui le associazioni Amici della Macrostigma del Ninfa, La Giovane Ecologia, Italia Nostra (sezione Latina), Lazio Pro Natura, Roma Pro Natura, Lipu (sezione Latina), circolo Arcobaleno Pontino Legambiente, referenti Wwf del Comitato Tecnico Faunistico della Regione, ricercatori. L'intervento, operato dal Consorzio di Bonifica, è stato realizzato a 100 metri in linea d'aria dai confini del monumento naturale regionale Area sorgiva del Monticchio prevedendo taglio della vegetazione sulle sponde del fiume e sul terreno circostante per circa 5 metri, escavazione dell'alveo mediante mezzi pesanti con rimozione del fondale e bruciatura delle stoppie residue.

Risultato: «Azzerate le comunità fluviali, sia vegetali che animali, lasciando un deserto», spiegano i firmatari, che tengono a chiarire: «Nulla in contrario con l'intervento di per sé, ma con le modalità seguite sì. Si sarebbe potuto coinvolgere biologi e naturalisti che avrebbero indicato protocolli, tempi e modi più opportuni».

Considerando che sul sito sono presenti specie di interesse comunitario e tenendo presenti direttive europee recepite nell'ordinamento nazionale. «Questo ennesimo intervento sottolineano - condotto in un'area di risorgive (sorgenti di acque dolci) senza una preventiva valutazione dei potenziali danni all'ecosistema acquatico si colloca in un più ampio quadro di distruzione degli ecosistemi di risorgiva che sta interessando l'agro pontino», le cui zone umide sono quelle a più elevata biodiversità del territorio.

L'auspicio degli interessati è che questa possa essere anche l'occasione per iniziare un confronto con gli enti preposti alla gestione delle acque, senza la cui collaborazione ogni progetto di protezione degli ambienti acquatici sarebbe destinato al fallimento.

A.T.

