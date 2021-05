28 Maggio 2021

LO STUDIO

È stata presentata ieri mattina la consueta indagine congiunturale della Federlazio di Latina che ormai la redige da oltre 25 anni. Quella del 2021 però contiene in sé dei risultati importanti e rilevanti anche e soprattutto visto il momento storico che stiamo vivendo, con una pandemia ancora in corso e una crisi economica devastante per molti settori.

Nello scorso ottobre era stato presentato lo studio sulla prima ondata della pandemia sulle imprese, ieri invece si è analizzato non solo l'aspetto attuale, ma anche gli scenari che si prospettano. 500 le imprese del manifatturiero, iscritte a Federlazio, che hanno risposto alle domande della rilevazione e tutto sommato la provincia di Latina non è messa così male. Il direttore Claudio Malagola ha presentato prima i dati nazionali secondo i quali la produzione italiana è scesa di 0,6 punti percentuali, ma il vero grido d'allarme, valido ovunque è sulla occupazione: «In Italia sono andati persi 400 mila posti di lavoro, di cui 47 mila nel Lazio e 1.200 in provincia di Latina spiega Malagola anche se sul nostro territorio i numeri non si possono definire drammatici. Il saldo tra imprese chiuse e aperte è positivo (+0,4%), l'esportazione cala di 10 punti, ma si può parlare di un contenimento dell'emergenza».

DATI

In merito all'emergenza circa il 50% delle imprese ha subito una riduzione, il 25% è stabile rispetto allo scorso anno e il 28% invece ha perfino aumentato. «Il dato significativo però, è che nella precedente rilevazione ben il 66% delle imprese aveva subito una contrazione», spiega Malagola. Il 68% ha fatto ricorso alla cassa integrazione, mentre per lo smart working nel 2020 lo hanno utilizzato il 38% delle imprese, nel 2021 solo il 15%. Tema molto scottante e attuale è quello del blocco dei licenziamenti che a giugno non sarà più attivo: «In provincia di Latina si evince un quadro interessante. Il 70% delle aziende ha spiegato che non prevede licenziamenti, il 9% qualche riduzione, e il 12% prevede perfino assunzioni».

PROSPETTIVE

Una parte dell'indagine di Federlazio riguarda come sempre al futuro, il 21% delle imprese sta avendo difficoltà a riprendersi, il 24% sta iniziando la ripresa, mentre il 54% non ha subito cambiamenti. Sul fatturato c'è stata una contrazione per il 34,4% delle società, il 15,6% ha avuto una forte riduzione ma il 28% ha avuto perfino un incremento. Quando si potrà dire di essere tornati alla normalità dunque? Per il 56% lo si farà entro l'estate, il 38% è già a regime normale, mentre il 21% è pessimista. Nel 15% casi inoltre le imprese prevedono investimenti nel 2021.

VACCINAZIONI

Un segnale che certamente lascia ben sperare, ma che deve andare di pari passo con burocrazia più snella, riduzione delle tasse e un più facile accesso al credito con un programma preciso di investimenti.

Il futuro dunque non sembra così nero, ma una grande speranza viene riposta nella vaccinazione e a questo proposito la Asl di Latina, ha comunicato ieri il dottor Antonio Sabatucci, è già pronta per visionare le aziende che faranno richiesta e avviare l'iter per l'inoculazione direttamente in sede.

Francesca Balestrieri

