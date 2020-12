LA VERTENZA

ROMA Altri tre mesi di ossigeno: i circa 350 lavoratori dello stabilimento napoletano che la Whirlpool ha chiuso a fine ottobre, usufruiranno fino a tutto marzo della cassa integrazione Covid. L'azienda ieri alla riunione in videoconferenza con la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde e i sindacati, ha dato la disponibilità ad attivare l'ammortizzatore sociale fino alla fine di marzo, cioè fino allo scadere del blocco dei licenziamenti, anticipandone l'erogazione. Per il resto però non ci sono novità: all'orizzonte non si intravede alcun compratore in grado di rilevare il sito e tutelare l'occupazione. Lo ha confermato la stessa sottosegretaria Todde: «In questi mesi il Mise ha ricevuto molte dichiarazioni dinteresse», ma fin quando «non arriveranno piani B strutturati» tali da prevedere «la tutela del perimetro occupazionale e la produttività del sito campano, il governo non è disponibile a discuterne». I sindacati invocano una soluzione vera, prima che ad aprile scattino i licenziamenti collettivi.

I TIMORI

«Non cè più tempo per voci e annunci, urgono soluzioni concrete» dice Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore elettrodomestici. «Il governo deve assumere un ruolo più deciso nel mettere in discussione le scelte della multinazionale» dichiara la Fiom. «L'ammortizzatore sociale deve essere solo uno strumento di transizione» rimarcano in Fim Cisl.

Giusy Franzese

