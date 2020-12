L'INTERVISTA

ROMA Un decreto legge in extremis per evitare che una valanga di cartelle esattoriali travolga da gennaio i contribuenti. Antonio Misiani, vice ministro per l'Economia, ha le idee chiare su come procedere ed è ben consapevole della difficoltà della situazione. Dice no - in questa intervista al Messaggero - ad un condono generalizzato e spinge invece per una nuova rateizzazione.

Sono in arrivo oltre 30 milioni di cartelle esattoriali, senza contare gli arretrati, nel solo mese di gennaio. Come pensate di evitare il colpo per milioni di contribuenti?

«La questione è reale e ha molti risvolti. Dal punto di vista sociale, rischia di aggravare ulteriormente la condizione delle famiglie e delle imprese che stanno soffrendo i contraccolpi della crisi. Sotto il profilo logistico, l'assembramento di milioni di contribuenti negli uffici pubblici sarebbe controproducente rispetto allo sforzo di contenere i rischi di contagio. L'Agenzia delle entrate sta lavorando per evitare la concentrazione della notifica degli atti e garantire una distribuzione uniforme per l'intero 2021. Purtroppo, però, anche una pianificazione graduale degli invii comporterebbe un numero di notifiche mensile molto più elevato rispetto alla media dei periodi ordinari».

Ma che soluzioni pensate di adottare per spalmare la marea di cartelle? Si parla di un nuovo saldo e stralcio, ma non è giusto anche immaginare una sorta di pace fiscale vista la difficoltà a recuperare quelle somme?

«Nuove sospensioni o nuove proroghe rischierebbero di riprodurre, ulteriormente aggravate, le stesse problematiche al termine della scadenza. Personalmente, credo che servano soluzioni pragmatiche. E' possibile prevedere forme di rateizzazione con condizioni più favorevoli rispetto a quelle attualmente previste, permettendo alle famiglie e alle imprese interessate di pianificare la ripresa dei versamenti con più calma in relazione ai tempi della ripresa economica. Un altro strumento utilizzabile è una definizione agevolata dei debiti. Dobbiamo discuterne. E, soprattutto, decidere in tempi rapidi. Sullo sfondo, rimane poi il problema del magazzino residuo dei debiti iscritti a ruolo relativi ad anni lontani e difficilmente riscuotibili. E' una massa enorme che non porta risultati e limita l'efficienza dell'azione di riscossione dei crediti più recenti».

C'è chi suggerisce un condono o qualcosa del genere

«Sono da sempre diffidente nei confronti dei condoni, perché alla fine della fiera si traducono nel fare parti uguali tra disuguali. La crisi non sta coinvolgendo tutti allo stesso modo e noi dobbiamo dare una mano a chi è in condizione di necessità, evitando misure a pioggia. E' un principio che per me ha valore generale».

Ci sono novità anche per gli autonomi?

«La legge di bilancio ha stanziato un miliardo per il taglio dei contributi previdenziali degli autonomi e dei professionisti. Un ulteriore miliardo e mezzo lo aggiungeremo con il prossimo scostamento di bilancio, con l'obiettivo di ridurre il carico contributivo su tutti i lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore ad un terzo. A questo intervento, che nasce dal dialogo tra maggioranza e opposizione, si aggiungerà una misura di ristoro perequativo che terrà conto delle perdite di tutto il 2020 e degli aiuti percepiti a vario titolo per effetto dei decreti del governo varati da marzo in avanti. Più in prospettiva, va ripreso il confronto sulla riforma fiscale anche per quanto riguarda gli autonomi, dal superamento del meccanismo acconto-saldo fino alla questione della tassazione per cassa».

Ma la riforma Irpef slitta davvero al 2022?

«Nelle more di una più complessiva riforma dell'Irpef, la legge di Bilancio che il Parlamento si appresta ad approvare definitivamente contiene due misure di grandissima importanza. La prima è la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale a favore delle buste paga nette dei lavoratori dipendenti. Un intervento che vale non meno di tre miliardi di euro ogni anno».

Poi c'è l'assegno unico per le famiglie con figli?

«E' una vera e propria rivoluzione, per la quale sono stanziati a regime fino a 6 miliardi di euro e che avvicinerà l'Italia alle migliori esperienze europee di sostegno fiscale della responsabilità genitoriale. E' una scelta che viene compiuta nell'anno in cui la natalità toccherà un nuovo minimo storico. Uscire dall'inverno demografico in cui l'Italia è piombata deve essere una priorità assoluta. Dobbiamo farlo potenziando la rete dei servizi per l'infanzia e le famiglie, ma anche utilizzando la leva fiscale».

Umberto Mancini

