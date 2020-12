LA GOVERNANCE

PARIGI Alla mezzanotte del 31 dicembre potrebbe finire l'incantesimo che per tre anni ha fatto immaginare la nascita dell'Airbus dei mari (dixit i ministri dell'Economia francese e italiano), il colosso della cantieristica navale, un campione europeo, insomma il matrimonio tra Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique.

IL PERCORSO

Senza un nuovo rinvio (sarebbe il quarto in tre anni) per chiudere l'acquisizione di Stx da parte del gruppo italiano, il progetto sarà destinato al naufragio: l'Antitrust europea (in mano alla quale è finito il verdetto finale) ha bloccato gli orologi in attesa «di informazioni richieste e mai date dalle parti». Fincantieri, da parte sua, non darà in queste ultime ore informazioni che ritiene, o di avere già dato o, di non essere in grado di precisare viste anche le «mutate condizioni economiche». L'eventuale e secondo molte fonti probabile fallimento dell'operazione non dispiace a Parigi. In Francia l'opposizione all'accordo laboriosamente raggiunto nel 2017 tra Macron e l'allora presidente del Consiglio Gentiloni, è sempre stata forte. Poco tempo fa la Commissione affari economici del Senato francese ha definito la vendita dei cantieri di Saint Nazaire un «errore strategico», paventando rischi per l'occupazione (nonostante le garanzie date e ripetute degli italiani) e soprattutto per un trasferimento di know-how ai cinesi di Cssc, alleati di Fincantieri. Sul campo, a Saint Nazaire, sindacati e politici locali si sono sempre detti contrari all'accordo e hanno sempre visto di buon occhio e con sollievo la ripresa dei cantieri da parte dello Stato.

I VINCOLI

Da Bruxelles, l'antitrust ha ripetuto che l'orologio dell'istruttoria approfondita avviata nell'ottobre 2019 «è bloccato in quanto non sono state fornite dalle parti le informazioni mancanti». «Tutto quello che potevamo e dovevamo fare lo abbiamo fatto e riteniamo di aver soddisfatto tutte le richieste della Dg Com», ribatte Fincantieri. L'impasse, che potrebbe rivelarsi definitiva, non avrebbe più alcuna possibilità di essere risolta a livello tecnico. Da Trieste, sono settimane che diverse fonti sottolineano come l'unica via d'uscita sia ormai di tipo politico. Se il matrimonio si vuole fare, si farà. Altrimenti, non c'è più istruttoria che tenga. Il ministero dell'Economia francese, che per bocca di Bruno le Maire ha sempre assicurato di credere nell'accordo sottoscritto, non ha questa volta rilasciato nessun commento. Chi invece si è fatta sentire è la rappresentante del sindacato Force Ouvrière sui Chantiers de l'Atlantique Nathalie Durand-Prinborgne: «Noi siamo ferocemente contrari all'acquisizione fin dall'inizio e finché non saremo al primo gennaio non potremo cantare vittoria». Contrario alle nozze e in attesa del no finale da Bruxelles anche il sindaco socialista di Saint-Nazaire David Samzum: «speriamo che l'accordo salti». Per il momento, i Cantieri dell'Atlantico sono al cento per cento francesi (83,4 per cento del capitale allo Stato, l'11,7 per cento alla cantieristica navale militare Naval Group, 2,4 per cento ai dipendenti e 1,6 per cento a società locali).

Il progetto di cessione prevede che Fincantieri acquisisca il 50 per cento del capitale, più un ulteriore 1 per cento prestato dallo Stato francese, a condizione che gli italiani rispettino una serie di impegni, in particolare sul fronte dell'occupazione e della protezione di know-how strategico. Paradossalmente, è proprio sul versante più strategico e che all'inizio sembrava meno scontato dell'alleanza nella cantieristica militare, che l'unione franco-italiana procede senza intoppi. Il Tesoro comunque non esclude una possibile proroga in extremis.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA