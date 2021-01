© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINENon si è potuta svolgere l'indagine Excelsior della Camera di commercio a causa dell'epidemia Covid-19 che ha impedito il consueto svolgimento delle indagini riprese però a fine maggio, con il riavvio delle attività produttive delle imprese.In questa fase di particolari difficoltà, il questionario è stato arricchito con una specifica sezione che ha l'obiettivo di monitorare la situazione del tessuto imprenditoriale a seguito dell'emergenza connessa alla pandemia.ASSUNZIONII programmi occupazionali risultano in deciso contenimento rispetto alle previsioni riferite allo stesso periodo del 2019. A novembre 2020, le assunzioni previste dalle imprese della provincia di Latina scendono a 2.040 unità (-26,3% la variazione percentuale). La flessione mostra un'accentuazione di gran lunga più significativa per le attività turistico ricettive e in quelle commerciali; mentre le costruzioni tornano in area negativa con previsioni di ingresso anch'esse in calo rispetto a novembre 2019.In provincia di Latina sono previste, nel comparto industria, 680 entrate, cioè il 20% in meno rispetto a novembre 2019. Nei servizi le entrate scendono a 1350, il 29,7% in meno. Per quanto riguarda le figure professionali, la quota delle entrate previste destinata a dirigenti, specialisti e tecnici le high skill è pari al 15,2% a Latina (a fronte del 10,6% di novembre 2019). Si replica ulteriormente, inoltre, la maggiore prevalenza in termini di fabbisogni di Professioni tecniche, che a Latina rappresentano il 77% dell'intero aggregato delle high skill. La richiesta di figure operaie a Latina è del 37,2%.TITOLI DI STUDIOSi attesta all'8,1% la quota di assunzioni destinata a personale laureato nella provincia di Latina (con variazioni non significative sia in termini congiunturali che tendenziali), a fronte del 19,8% laziale e del 15,6% nazionale.I posti riservati a diplomati provenienti da istituti secondari superiori spiegano circa 41% delle assunzioni previste, in decisa crescita rispetto al 2019 (34,4%). Tale differenziale si realizza a svantaggio delle richieste riferite alle qualifiche professionali, che mostrano una forbice negativa in termini tendenziali di circa sei punti percentuali.Si conferma al 35,2% la quota delle figure professionali ritenute dalle imprese pontine difficili da reperire. A Latina le figure più richieste e di difficile reperimento sono: Conduttori mezzi di trasporto (62,7%); operai specializzati in edilizia (43,6%); Tecnici in campo informatico (42,3%); Pulizia e servizi alle persone (40,8%); cuochi e camerieri (33,5%); Operatori di assistenza sociale (33,3%).LIVELLI DI PRODUTTIVITÀNel quadro complessivo la quota delle imprese che ha dichiarato livelli di attività ridotti rimane la più significativa a tutti i livelli territoriali e, pur riducendosi, non risulta inferiore alla metà dell'insieme intervistato, si attesta infatti intorno al 58% la quota di imprese che ha dichiarato di operare a regime ridotto.In terra pontina, in termini di disaggregazione settoriale, si evidenziano indicazioni più ottimistiche da parte dell'industria chimico-farmaceutica, dove il 72% delle imprese che ha dichiarato una continuità simile ai livelli pre-emergenza; altrettanto l'industria del mobile (56% la quota di imprese) e il terziario dove sono l'ICT e i servizi finanziari e assicurativi ad esprimere valutazioni migliori.Tra i segmenti più penalizzati, l'accoglienza a la ristorazione si confermano nell'area più critica, con i tre quarti degli operatori che hanno dichiarato di operare a regime ridotto. Si attesta al 61% la quota riferita ai servizi operativi e, a breve distanza, si collocano i servizi alla persona.PREVISIONIrispetto alle precedenti rilevazioni si realizza a tutti i livelli territoriali un spostamento significativo delle previsioni delle imprese verso un ripristino di livelli di attività a regimi simili a quelli pre-emergenza entro il secondo semestre del 2021.Francesca Balestrieri