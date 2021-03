7 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







UNIVERSITÀ

La Facoltà di economia de La Sapienza, sede di Latina, è in forte crescita e il Covid non ha scalfito questa crescita: «Le iscrizioni sono aumentate anche grazie ai nuovi indirizzi istituiti, unici nel loro genere, che trattano proprio temi attualissimi come il digitale», spiega il professor Marco Benvenuti che dirige il corso di laurea. «La pandemia non ci ha impedito di fare lezioni o esami o tesi di laurea. Anzi c'è anche un aspetto positivo perché abbiamo organizzato le aule con strumentazioni di altissima tecnologia che verranno utilizzate anche quando la pandemia sarà passata. Ovvio che la sicurezza è stato il punto cardine da quale partire per organizzare l'anno accademico di cui, proprio la scorsa settimana, è iniziato il secondo quadrimestre». «Fin dal primo semestre abbiamo svolto una didattica in modalità mista spiega Benvenuti questo significa che abbiamo dato la possibilità agli studenti sia di frequentare in presenza che da casa. Chi ha scelto di venire in sede lo ha fatto nella massima sicurezza quindi con un sistema di prenotazioni e tracciamento dei presenti. Questa è la soluzione individuata e i risultati del primo semestre sono stati incoraggianti, continueremo così». La maggior parte degli iscritti ha scelto la presenza ma «Le situazioni che abbiamo riscontrato sono molto diverse perché abbiamo anche studenti fuori sede soprattutto dal sud Italia. Come esperienza possono riportare quella delle lezioni della mia materia che si svolge nel primo anno e che ha visto partecipare i ragazzi che hanno terminato la scuola superiore con la didattica a distanza. Posso dire che per loro è stato fondamentale seguire in presenza per avere quel contato umano mancato negli ultimi mese».

L'ORGANIZZAZIONE

Le aule della Facoltà di economia sono ampie, e sono state predisposte con capienza ridotta a circa il 50% perché «La nostra prima preoccupazione è stata quella di garantire la sicurezza. A questo abbiamo ritenuto necessario associare un sistema di prenotazione che consente il tracciamento degli studenti. Un metodo semplice ma efficace». Anche gli esami e tesi sono stati svolti nello stesso modo a seconda anche dell'esigenza dei ragazzi: «Il nostro tentativo è stato quello di offrire diverse opportunità perché è giusto raggiungere tutti». Nella difficoltà c'è anche un aspetto positivo: «La Sapienza si è dotata di tecnologie veramente all'avanguardia per fare lezioni in remoto e sono cose che ci rimarranno. Dotazioni che dunque ci permetteranno di affrontare la didattica molto più tecnologicamente evoluta». E il trend infatti è in crescita netta: «In questo momento complicato c'è una forte attenzione da parte degli studenti che hanno risposto bene. Questo anche grazie all'ampliamento della scelta del curriculum perché oltre all'offerta didattica tradizionale abbiamo cercato di interpretare il mondo che cambia e abbiamo dato vita a un corso di studi dedicato all'economia digitale che riteniamo sia il nostro futuro». Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA