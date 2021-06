Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

Nella giornata di mercoledì Fabiola Del Gais, segretario provinciale della Ugl Salute di Latina e Loreto Giovanni Capuano, referente dei medici Ugl Salute presso l'ospedale Goretti hanno incontrato il nuovo Direttore Generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli. Al tavolo il sindacato ha portato «alcune questioni che da sempre sono il cuore delle battaglie che stiamo portando avanti a tutela dei nostri iscritti ma anche di tutto il comparto e della dirigenza medica. La sanità della provincia di Latina, come nel resto del Lazio e d'Italia, ha affrontato nell'ultimo anno e mezzo un'emergenza di proporzioni enormi che ha imposto cambiamenti radicali nella gestione dei pazienti e degli ospedali con particolare riferimento al Goretti spiegano Del Gais e Capuano - Le problematiche esistenti prima del Covid però sono rimaste sul tavolo e rimangono in attesa di soluzione. Basti pensare al Pronto Soccorso, in costante sovraffollamento, soprattutto oggi che si è tornati ad una gestione semi ordinaria. Altro tema fondamentale è la sicurezza degli operatori sanitari impiegati al Goretti troppo spesso oggetto di violenza da parte degli utenti esasperati dalle lunghe attese. Abbiamo esposto al nuovo direttore generale le criticità nell'organizzazione di alcuni reparti e i disagi che gli operatori riscontrano nell'organizzazione del lavoro, l'esigenza di implementare la rete assistenziale territoriale al fine di contribuire fattivamente al decongestionamento degli ospedali».

Fra.Ba.

