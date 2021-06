L'INDAGINE

Fino a ieri era un perfetto sconosciuto alle forze dell'ordine. In 60 anni di vita non aveva mai dato problemi di sorta. Adesso è accusato - in concorso con altre undici persone - di associazione finalizzata alla propaganda e all'istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa. I carabinieri gli hanno notificato un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una misura disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica.

L'uomo, un professionista sessantenne di Terracina, è coinvolto in un'inchiesta avviata nel 2019 dai carabinieri del Reparto operativo speciale (Ros) che si è conclusa ieri con la notifica delle misure e le perquisizioni domiciliari, alle quali ha collaborato anche personale dell'Arma territoriale.

LA RICOSTRUZIONE

Svastiche, croci celtiche, medagliette e cimeli del Duce. Testi antisemiti, bandiere e manifesti razzisti, con tanto di progetto per organizzare un'azione contro una struttura della Nato. Erano questo i suprematisti in salsa italiana, pronti a manifestare odio e intolleranza diffondendo minacce e insulti attraverso i social network, dove cercavano sempre nuovi adepti da inserire nel cosiddetto Ordine Ario Romano». Tra loro - al contrario del professionista di Terracina. «I militanti sono accumunati da un'univoca concezione politica e culturale infarcita di sentimenti suprematisti e di disprezzo», scrive il gip nell'ordinanza. Secondo gli investigatori, inoltre, l'organizzazione hanno avuto anche rapporti «via social» con Marco Gervasoni, il professore dell'università del Molise finito già due volte nel mirino per minacce e offese al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Cosa che però il docente si è affrettato a smentire.

Il canale principale utilizzato dall'associazione per diffondere minacce e insulti antisemiti era Vk, il più conosciuto social russo. Su quelle pagine i membri del gruppo si scambiavano messaggi e immagini d'ispirazione nazista, ribadendo le loro convinzioni razziste e incitando all'odio nei confronti di ebrei ed extracomunitari. L'organizzazione utilizzava però anche Facebook e WhatsApp, con gruppi dai titoli particolarmente espliciti come «'Judenfreie Liga (Oar)», cioè «Lega libera dagli ebrei».

I LEGAMI

Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto materiale d'ispirazione nazista, croci celtiche, prontuari antisemiti, effigi di Mussolini o Hitler, busti e testi per l'affermazione della razza. In casa dell'uomo di Terracina, invece - indagato nel Lazio con altre cinque persone, quattro delle quali romane - acquisiti supporti informatici e telefoni cellulari, ma non materiale propagandistico. Da chiarire quale fosse il suo ruolo all'interno del gruppo e se avesse dei fiancheggiatori a Terracina. L'attività di indagine, infatti, non si ferma.

Giovanni Del Giaccio

