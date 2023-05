Martedì 9 Maggio 2023, 10:49

Giornata di tensione quella di ieri ad Aprilia. Tutto è iniziato alle quattro di mattina quando è giunta alle forze dell'ordine una segnalazione preoccupante da parte di un residente. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di aver udito due persone litigare nei pressi di una nota attività situata in via delle Scienze, nel cuore della zona industriale della città. Secondo la ricostruzione fatta dal residente, i due avrebbero litigato animosamente. Poi uno sarebbe salito in auto e fuggito a tutta velocità, mentre l'altro sarebbe cascato in una delle quattro vasche di decantazione dell'azienda specializzata in prodotti caseari. A quel punto sarebbe scattato l'allarme con la chiamata al numero unico per le emergenze. In via delle Scienze, quindi, si sono portati i vigili del fuoco di Aprilia, i carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio, i sanitari del 118 San Paolo della Croce e rappresentanti dell'azienda, tutti convinti di trovarsi di fronte ad una probabile tragedia. I primi ad intervenire sono stati proprio i vigili del fuoco che hanno iniziato delle primissime attività di sondaggio all'interno delle vasche. Sopralluogo che è durato diversi minuti ma che alla fine ha dato esito negativo. A quel punto i carabinieri di via Tiberio, visto che la prima indagine realizzata dai pompieri non aveva dato riscontri, hanno preferito richiedere l'intervento del reparto dei sommozzatori direttamente da Roma.

Una ulteriore misura di verifica per celare ogni dubbio. Nel frattempo sono state ascoltate anche altre persone per cercare di ricostruire quanto accaduto e per testare anche la stessa segnalazione giunta alle prime luci dell'alba. Intanto cresceva la preoccupazione anche tra i residenti del quartiere stesso, la Borgata Agip è a due passi da via delle Scienze, che hanno notato fin dalle prime ore del mattino un insolito movimento, tra carabinieri, pompieri e sommozzatori, all'interno della zona industriale di Aprilia. Le operazioni, nel frattempo, sono andate avanti. Lentamente sono state svuotate, una ad una, tutte e quattro le vasche di decantazione. Un procedimento lungo e che ha richiesto diverse ore di lavoro. L'operazione si è concluso solo nel tardo pomeriggio. E, al termine dei lavori, le forze dell'ordine non hanno rinvenuto, fortunatamente, nessun corpo. La segnalazione inoltrata dal residente e giunta nel cuore della notte al numero unico per le emergenze, che raccontava di un cadavere in una delle quattro vasche, è risultata quindi priva di fondamento o comunque in parte errata.

Una giornata di tensione, che ha creato scompiglio nell'intera area industriale della città e preoccupato non poco i cittadini della borgata Agip, ma che alla fine si è chiusa come tutti speravano. I militari fanno sapere che al momento non sono pervenute denunce per la scomparsa di persone sul territorio comunale. Anche per questo, per fare luce su quello che sia realmente accaduto nella notte tra domenica e lunedì in via delle Scienze, continuano le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia.

