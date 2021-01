AMBIENTE

E' allarme pneumatici sulla spiaggia di Foce Verde a Latina. Tra le tonnellate di rifiuti approdati, a causa del maltempo delle ultime settimane, sui diversi arenili della costa pontina, preoccupa alla Marina del capoluogo l'ultima ondata di copertoni che questa volta sembra provenire dal canale Mascarello. L'associazione Amore per la nostra Terra, in vista della trentaquattresima pulizia volontaria della spiaggia organizzata per domenica 10 gennaio, ha censito sul lato sinistro della foce del corso d'acqua una quarantina di pneumatici segnalando l'anomala presenza alla Polizia Locale del distaccamento di Borgo Sabotino. I volontari dell'associazione non si aspettavano infatti di trovare di nuovo la presenza di numerosi copertoni, sullo stesso tratto di spiaggia bonificato a novembre 2020. Inoltre, neanche un mese fa, al 32esimo appuntamento ecologico di dicembre 2020 organizzato nel lato B del lungomare, tra il quarto e quinto chiosco, di gomme vecchie ne sono state recuperate una trentina. Il gruppo, che ha tra i suoi più appassionati attivisti il presidente onorario Mimmo Zerella, 70enne molto noto a Borgo Sabotino, è attivo da dicembre del 2016 e di pneumatici, tra Rio Martino e Foce Verde, ne ha raccolti in totale circa 500. L'associazione Amore per la nostra Terra, con il tempo, ha iniziato ad osservare anche la distribuzione delle tipologie di rifiuti, notando che verso Rio Martino le plastiche che arrivano dai canali sono di uso domestico, mentre a Foce Verde si trovano pezzi pesanti, oltre a copertoni, anche pezzi di scafi, volanti di automobili e fusti con oli. Per quanto riguarda la frequenza eccessiva di pneumatici, l'associazione ipotizza una spiegazione: Da anni ormai affermano dal direttivo le spese di smaltimento delle gomme vengono sostenute attraverso il contributo Pfu (Penumatici fuori uso) che si paga al momento dell'acquisto, quindi i gommisti non hanno alcun interesse a smaltire illegalmente i copertoni. Il problema si pone quando vengono utilizzate le gomme rigenerate per le quali non è previsto il contributo. Invitiamo tutti a segnalare alle autorità smaltimenti illegali e a prendere parte alle nostre iniziative di pulizia spiagge, anche con i propri bambini. Tutto il materiale raccolto viene poi ritirato dall'azienda speciale Abc, sempre informata sulle giornate ecologiche dell'associazione. R.Cam.

