Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

E' al lavoro a Gaeta la commissione di gara, presieduta dal dirigente del Dipartimento Qualità del territorio e Sostenibilità ambientale, Massimo Monacelli per la valutazione delle offerte per la progettazione e pianificazione di interventi di ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici cittadini. Oggetto di verifiche da parte della commissione sono l'Istituto comprensivo Virgilio in piazza Monsignor Di Liegro, la Mazzini, la Sebastiano Conca, la Carducci e la Giovanni Paolo II. L'obiettivo dell'amministrazione è la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per i quali era già previsto un programma di interventi inserito nel piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020 e in quello annuale, che avevano già ricevuto un finanziamento della Regione per circa dieci milioni di euro e che aveva subìto un rallentamento a causa dell'emergenza legata al Covid 19. «Il nostro impegno - aveva rimarcato il sindaco Mitrano è diretto a garantire, con azioni concrete a beneficio dell'edilizia scolastica, elevate condizioni di sicurezza, fruibilità e vivibilità, puntando sull'ecosostenibilità delle strutture».

Sandro Gionti