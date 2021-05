22 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROGETTO

Milioni di euro per acquistare 10mila compostiere, mettere in funzione un sistema di compostaggio e autocompostaggio e per ristrutturare il centro raccolta rifiuti di Latina Scalo. È il progetto approvato dalla giunta comunale di Latina, nell'ambito della sinergia con altri Comuni della provincia per la riduzione della frazione organica. In particolare, la giunta ha approvato la progettazione definitiva e esecutiva di un intervento nell'ambito del bando regionale per la realizzazione di centri di raccolta e di isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, per un totale di 1.454.332 euro, e per le attività di compostaggio e autocompostaggio, per un totale di 3.914.400 euro, progetto che interessa i Comuni di Pontinia (ente capofila), Latina, Aprilia, Sabaudia, Sermoneta. In particolare, il Comune di Latina avrà a disposizione 1,3 milioni di euro circa, e acquisterà una compostiera elettromeccanica di comunità da 80 tonnellate l'anno, con un trituratore, che sarà collocata inizialmente presso l'isola ecologica di Latina Scalo; cinque cassoni scarrabili; 3.300 compostiere domestiche da 300 litri; 4.300 da 400 litri e altrettante ancora da 650-700 litri; inoltre saranno completati i lavori di ristrutturazione nell'isola ecologica di Latina Scalo, comprendenti anche cancelli, recinzioni, impianto di illuminazione e videosorveglianza, ripristino delle tettoie in ferro. Un progetto che il Comune di Latina ha stilato con la propria Azienda dei beni comuni (Abc), che provvederà in particolare alla distribuzione delle attrezzature alla popolazione e all'utilizzo di quelle presso la propria sede. «Nel progetto dell'isola ecologica dello Scalo - spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini. è prevista l'installazione di una compostiera di comunità nella quale i cittadini potranno andare a conferire l'umido. In più acquisteremo circa 10mila compostiere domestiche di vario taglio, che Abc distribuirà ai cittadini che vorranno operare questo tipo di compostaggio detto appunto domestico». C'è infatti un'ampia richiesta di compostiere, come dimostrato anche dal fatto che, nei quartieri in cui è partito il porta a porta il 15 marzo scorso (Latina Scalo e borghi Piave, Faiti e San Michele) sono state distribuite quasi mille compostiere. Il compostaggio domestico è un'opportunità di smaltire autonomamente la frazione umida del rifiuto.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA