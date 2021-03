18 Marzo 2021

IMPRESA, L'INCONTRO

Il presidente dell'associazione Impresa Giampaolo Olivetti e il direttore Saverio Motolese hanno incontrato il neo sottosegretario al Ministero dell'economia Claudio Durigon, per un confronto sia sul quadro economico generale, sia rispetto alla piattaforma di istanze economiche presentate da Impresa nei giorni scorsi al Ministro Daniele Franco nella quale ha chiesto interventi in grado di sostenere gli imprenditori che si trovano ad affrontare una crisi che ha colpito negativamente i fatturati, la domanda di lavoro e la liquidità delle loro aziende.

Il sottosegretario Claudio Durigon nel corso dell'incontro ha comunicato una novità importante per il mondo delle aziende con la necessità di prevedere un Decreto Impresa che vada nella ridefinizione per la ripartenza dell'economia e per la sopravvivenza delle aziende.

La vera priorità ad oggi, ho sottolineato Durigon, «è preoccuparci che arrivino i vaccini, per questo motivo nel Decreto Sostengo abbiamo stanziato 5 miliardi per l'acquisto, la logistica, il trasporto e la somministrazione dei vaccini e le terapie anti-Covid e per il polo farmaceutico per vaccini in Italia, dove questi ultimi si potrebbero produrre e qui la provincia di Latina e di Frosinone potrebbero giocarsi la partita».

L'auspicio dell'esponente di governo pontino è quello di «rivedere la luce in fondo al tunnel» entro la fine dell'estate prossima, per rientrare tutti a pieno regime. Durigon nel corso del confronto ha spiegato quale sarà lo schema del lavoro che sta portando avanti insieme al Ministro Franco: «Il calo del fatturato nel 2020 è stato calcolato in circa 400 miliardi di euro e pertanto si può immaginare quanto sia difficile da parte di uno Stato rispondere con corrispondenti interventi economici. I 12 miliardi previsti nel prossimo Decreto Sostegno per gli indennizzi saranno destinati ad una platea allargata, essendo stati superati i limiti previsti dai codici Ateco. Verranno indennizzate quelle aziende con fatturato fino a 10 milioni che hanno avuto un calo di ricavi del 33% nel 2020 rispetto al 2019».

Francesca Balestrieri

