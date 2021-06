PRIVERNO

Dopo oltre quindici anni di attesa l'Anas interviene sulla 156 in territorio di Priverno. La sindaca Anna Maria Bilancia, accogliendo la richiesta dell'Anas, ha organizzato per domani, alle 11, presso l'Auditorium dell'ex Infermeria della Abbazia di Fossanova, un incontro con autorità e cittadini a cui verrà spiegato con dovizia di particolari il Piano di miglioramento della S.S.156 dei Monti Lepini nel territorio comunale di Priverno.

Quindi dopo quasi un ventennio, gli abitanti e gli operatori commerciali messi in crisi dalla chiusura della vecchia 156 dei Monti Lepini torneranno in gioco grazie ai nuovi lavori. In particolare, si tratta di un Piano di riqualificazione della ex statale, che prevede un investimento di oltre un milione e mezzo di euro per la realizzazione definitiva di due rotatorie. La prima, secondo il progetto esecutivo, verrà realizzata in prossimità del famigerato quadrivio delle Anime Sante, sede di numerosi incidenti stradali, al fine di migliorarne la sicurezza ed evitare che gli automobilisti facciano pericolose inversioni a U. La sindaca Bilancia infatti spiega che «con questi lavori si migliorerà notevolmente la percorrenza di un tratto stradale molto critico». La seconda rotatoria ha invece lo scopo di ripristinare la continuità con il doppio senso di marcia sulla medesima statale «illogicamente interrotta aggiunge sempre la Bilancia con i precedenti lavori della superstrada bis di oltre quindici anni fa». I lavori per la prima rotatoria saranno in cantiere già dal prossimo mese di settembre, mentre per la seconda si attenderà l'inizio del prossimo anno. Oltra alla sindaca Bilancia ci saranno gli assessori regionali Mobilità della Regione Mauro Alessandri e all'Agricoltura Enrica Onorati, il Presidente della Provincia Carlo Medici, nonché il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Marco Moladori,

