L'INCHIESTA

Tre cassette, ceci, cartoni di birra, merce pregiata. Così venivano chiamati, con messaggi e conversazioni in codice, i carichi di droga dal gruppo destinatario di una serie di ordinanze di custodie cautelari eseguite ieri dalla squadra mobile della questura di Latina, diretta dal vice questore Giuseppe Pontecorvo. In quattro sono finiti agli arresti domiciliari: Stefano Cerilli di 31 anni, originario di Sezze e ristoratore a Roccagorga; Andrea Asam 28enne originario di Priverno; Gianni Mancini 47enne originario di Frascati ed il 32enne Ennio Reffe di Ceccano. Obbligo di firma invece per altri due setini di 55 e 47 anni, per un 34enne di Priverno e per un 48enne di Ceccano. Tutti insospettabili.

Il punto di riferimento e capo del gruppo, in base agli elementi raccolti dagli investigatori, era Cerilli: era lui a coordinare le operazioni e gli approvvigionamenti, era lui che sgridava i suoi collaboratori se rendevano poco sulla piazza di spaccio e proprio il suo ristorante di Roccagorga era divenuto la base operativa del gruppo, dove la droga arrivava dopo essere stata acquistata all'ingrosso e in qualche occasione anche smistata. Da qui anche il nome dell'operazione stessa, Il Tempio (dal nome del ristorante).

LA RICOSTRUZIONE

Nell'ordinanza ci sono alcuni episodi emblematici: quello del 29 marzo 2020, ad esempio, quando Cerilli e Reffe insieme ad altri due indagati avrebbero smistato 10 cartoni di birra nella cucina del ristorante, ma soprattutto il rinvenimento il 10 settembre 2019 punto di inizio dell'inchiesta di un bilancino di precisione sporco di droga nell'angolo bar del ristorante e di oltre 326mila euro in contanti . Cerilli anche in altre occasioni era stato arrestato per droga. Il gruppo agiva in modo professionale: comunicava soltanto con cellulari criptati, che cancellavano automaticamente i messaggi, e si muoveva a bordo di auto modificate per il trasporto della droga. Una era stata intercettata al rientro da Amsterdam, dove era stata spedita in precedenza per ricavare un vano segreto ad apertura meccanica, con un bottone, per il trasporto della droga. Il volume dei carichi era decisamente pesante: nel corso dell'operazione, sono stati recuperati 4 kg di cocaina e 4 di hashish oltre a due pistole con matricola abrasa. Il volume di affari era ancora più grande: la polizia ha stimato che da un chilo di cocaina pura il gruppo era in grado di ricavare circa 12mila dosi e ciascuna poteva essere venduta a circa 50 euro. Il gruppo si approvvigionava a Roma e a Napoli. Nell'ordinanza sono riportati almeno due episodi significativi. Il 14 gennaio del 2020 in due si sarebbero recati a Caivano in Campania: nel quartiere Parco Verde, definita dagli inquirenti piazza di spaccio molto attiva, dove avrebbero acquistato sette chilogrammi di cocaina da un uomo dall'accento campano. L'accordo per la vendita successiva, era di circa 70 euro al grammo. La droga veniva acquistata anche a Napoli. Un altro grosso carico sarebbe stato prelevato nel parcheggio sotterraneo di Euroma 2: ben otto chilogrammi di coca black sarebbero stati acquistati da un membro del gruppo da un uomo con accento spagnolo. La coca nera è una miscela a base regolare di cocaina o cloridrato di cocaina con varie sostanze ed anche quest'ultima sarebbe stata portata direttamente al ristorante di Roccagorga. La droga, una volta arrivata nel pontino, veniva rivenduta su varie piazze: tra le città citate nell'ordinanza ci sono Colleferro, Bolzano e Ceccano.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 22 Giugno 2021, 05:02